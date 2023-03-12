На плісняву не буде натяку: які натуральні засоби видалять грибок

Позбутися цвілі в будинку допоможуть підручні компоненти

Цвіль часто з’являється в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як кухні та ванні кімнати. Основні причини виникнення грибка — відсутність вентиляції і конденсат на вікнах. Тим не менш, ви з легкістю видалите цвіль без агресивних хімікатів.

Як пише видання Express, відбілювач не вбиває спори плісняви, тож не варто терти ним той самий герметик або міжплитковий шов у ванній кімнаті. Є більш ефективні методи, хоча і цілком натуральні.

Як позбутися плісняви в будинку

Що вам знадобиться:

Харчова сода

Оцет (або олія чайного дерева)

Гаряча вода

Стара зубна щітка

Тканина

Місткість

Розпилювач

Щоб позбутися цвілі, приготуйте саморобну пасту для чищення в мисці, використовуючи одну столову ложку харчової соди, одну столову ложку оцту і одну столову ложку гарячої води. Цієї кількості пасти буде достатньо, щоб очистити підвіконня чи герметик навколо вікна чи ванни. Використовуйте такі самі пропорції, але просто збільште дозу для великих площ.

Візьміть стару зубну щітку та круговими рухами акуратно втирайте пасту в затірку або герметик, уражений цвіллю. Потім протріть ділянку ганчіркою.

Оцет також може запобігти повторній появі плісняви. Розпорошіть рідину на проблемну ділянку і дайте висохнути.

Якщо вам не подобається запах оцту, замість нього можна використовувати олію чайного дерева. Популярна ефірна олія є одночасно протигрибковою та антибактеріальною, а також ефективною проти цвілі.

Використовуйте чайне дерево в розпилювачі, змішавши від 10 до 20 крапель олії зі склянкою води. Потім розпорошіть розчин на уражені ділянки. Залишіть на годину або близько того, після чого почистіть старою зубною щіткою і промийте водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, який популярний кухонний продукт чудово запобігає цвілі. Простий лайфхак позбавить вас зайвої вологи в будинку.