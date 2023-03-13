Вичавлений лимон створить дива з брудним посудом: маловідомий трюк (відео)

Не поспішайте відправляти вичавлений лимон у смітник

Лимон — один з найуніверсальніших фруктів, який завжди є майже в кожному будинку. Його додають у чай, соуси, з нього варять варення. Сік лимона можна використовувати навіть для чищення взуття. Адже лимон є відмінним натуральним засобом для чищення.

Блогер mama_mila у TikTok знайшла застосування вичавленим лимонам. Замість того, щоб вичавити сік і викинути лимон, вона радить покласти його в посудомийну машину.

Половину лимона можна залишити в кошику для столових приладів або на верхній полиці. Головне зробити це так, щоб він не впав і не засмітив злив. Після цього увімкніть посудомийку.

Після миття посуд блищатиме і набуде приємного аромату. Результат буде видно неозброєним оком. Цей трюк також допоможе позбутися неприємного запаху з посудомийки.

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