Рус

Обприскайте унітаз цією сумішшю та зачекайте 10 хвилин: ваш туалет буде як новий

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Щоб очистити унітаз, не потрібні дорогі хімікати Новина оновлена 13 березня 2023, 10:43
Щоб очистити унітаз, не потрібні дорогі хімікати. Фото gettyimages

Легко, швидко, безпечно та бюджетно

Не знаєте як позбутися бруду та слідів вапняного нальоту, що накопичуються на унітазі, без агресивної хімії? Ви прийшли на адресу — ми знаємо розв'язання цієї проблеми. Нічого краще перекису водню та харчової соди не впорається з очищенням вашого туалету.

Перекис кисню — універсальний і нетоксичний продукт, який дозволяє ідеально очищати, не ушкоджуючи поверхні, і гарантує відмінний результат, пише santeplus. А харчова сода, завдяки своїй абразивній дії, відмінно видаляє весь бруд, плісняву та сліди вапняку у ванній.

Як відмити брудний унітаз

  • Перекисом водню
  1. У пульверизатор налийте склянку нерозбавленого 3% перекису водню.
  2. Розпорошіть засіб на область, яку ви хочете очистити, і дайте йому "попрацювати" щонайменше 10 хвилин.
  3. Після цього протріть вологою губкою, щоб видалити бруд і промийте чистою водою!
  • Харчовою содою
  1. Приготуйте пасту, змішавши одну столову ложку перекису водню та 4 столові ложки харчової соди.
  2. Нанесіть розчин на забруднені ділянки за допомогою губки та залиште на 30 хвилин, потім потріть щіткою.
  3. Змийте теплою водою, потім висушіть серветкою з мікрофібри.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.

Теги:
#Прибирання #Унітази #Туалет #Лайфхак