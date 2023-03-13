Обприскайте унітаз цією сумішшю та зачекайте 10 хвилин: ваш туалет буде як новий

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Не знаєте як позбутися бруду та слідів вапняного нальоту, що накопичуються на унітазі, без агресивної хімії? Ви прийшли на адресу — ми знаємо розв'язання цієї проблеми. Нічого краще перекису водню та харчової соди не впорається з очищенням вашого туалету.

Перекис кисню — універсальний і нетоксичний продукт, який дозволяє ідеально очищати, не ушкоджуючи поверхні, і гарантує відмінний результат, пише santeplus. А харчова сода, завдяки своїй абразивній дії, відмінно видаляє весь бруд, плісняву та сліди вапняку у ванній.

Як відмити брудний унітаз

Перекисом водню

У пульверизатор налийте склянку нерозбавленого 3% перекису водню. Розпорошіть засіб на область, яку ви хочете очистити, і дайте йому "попрацювати" щонайменше 10 хвилин. Після цього протріть вологою губкою, щоб видалити бруд і промийте чистою водою!

Харчовою содою

Приготуйте пасту, змішавши одну столову ложку перекису водню та 4 столові ложки харчової соди. Нанесіть розчин на забруднені ділянки за допомогою губки та залиште на 30 хвилин, потім потріть щіткою. Змийте теплою водою, потім висушіть серветкою з мікрофібри.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.