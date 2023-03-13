Чи шкодить машинці безперервне прання: чи варто запускати її двічі підряд

Мало хто знає правильну відповідь, тож своїм незнанням може нашкодити своїй техніці

Пральна машина — це важлива побутова техніка, за якою потрібен особливий догляд. Вона потребує регулярного очищення, використання якісних засобів, які не дадуть деталям зношувалися занадто швидко, та дотримання основних правил експлуатації.

Окремо слід дізнатися кожній господині і про те, чи можна запускати пралку двічі підряд — без перерви. Виявляється, про це мало хто знає, передає pixelinform.

Чи варто запускати машинку кілька разів поспіль

Якщо у вас назбиралося багато брудної білизни, а часу на її прання мінімум, скоріше всього, ви спробуєте впоратися з цією задачею максимально швидко, запускаючи цикли прання один за одним. На якості очищення речей це ніяк не позначиться, а от техніка вам точно не "подякує", адже їй доведеться працювати на знос.

Як робити правильно

Є один хороший варіант — робити невелику перерву між циклами прання. Насамперед варто заглянути в інструкцію з експлуатації вашої пральної машинки, де можуть бути вказані рекомендації щодо частоти запуску техніки. Якщо ж ні, то потрібно зробити паузу між двома праннями тривалістю принаймні 15 хв. А краще — ще більшу: деякі фахівці кажуть, що машинка має відпочити приблизно годину.

Раніше ми розповідали, чому не можна додавати горілку при пранні речей. Вважається, що напій з високим вмістом алкоголю позбавляє білизну від неприємного запаху білизну, але це працює зовсім не так.