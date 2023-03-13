Який популярний напій потрібно вилити в раковину, щоб усунути засмічення: несподіваний лайфхак

Виручить нестандартний, але дієвий засіб

У ванній кімнаті та кухні через скупчення мила, залишків їжі або волосся можуть утворюватися засмічення в раковинах. Вирішити цю проблему іноді дуже просто, навіть не використовуючи вантуз.

Як пише видання Mirror, прочистити слив допоможе один популярний напій – кока-кола. Звучить дивно, але лайфхак із газованкою справді працює.

Якщо ви колись боролися із забитим зливом у ванній або на кухні, ви знаєте, скільки зусиль доводиться докласти, щоб вода знову текла нормально. І хоча ваша перша думка може полягати в тому, щоб розщедритися на дорогі засоби для розблокування зливу, насправді є дешевша альтернатива.

Використання популярної марки газованих напоїв для очищення стоків, як виявилося, може вирішити проблему із засміченням у раковині. Для цього вам просто потрібно вилити пляшку кока-коли у каналізацію, щоб очистити її.

У той же час у компанії Coca-Cola закликали застосовувати традиційні засоби для чищення. Хоча в напої і справді є невелика кількість харчової кислоти — так само, як у багатьох продуктах харчування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прочистити унітаз, якщо під рукою не було вантузу. Один предмет ужитку стане вдалою альтернативою.