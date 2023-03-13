Диван буде як новенький: які підручні засоби виведуть будь-які плями

Чищення дивану легко здійснити в домашніх умовах

Диван – обов’язковий предмет меблів у будинку, який періодично потребує чищення. Особливо може забруднитись оббивка дивана. Однак за допомогою простих заходів ви повернете цьому атрибуту охайний вигляд.

Щоб почистити диван в домашніх умовах, вам знадобиться пилосос та кілька засобів. Спеціальні мийні можна замінити підручною альтернативою, пише The Sun.

Як почистити диван з тканинною оббивкою

Насамперед, перевірте тип тканини. Деякі дивани мають знімні чохли, які можна просто зняти та кинути у пральну машину. Якщо такого немає, то не панікуйте: просто перевірте оббивку на наявність етикетки, де ви можете знайти необхідні коди очищення. Отже, позначення можуть означати таке:

WS – можна чистити пароочисником або мийним засобом для сухого чищення.

– можна чистити пароочисником або мийним засобом для сухого чищення. S – можна чистити лише мийним засобом для сухого чищення.

– можна чистити лише мийним засобом для сухого чищення. W – можна чистити водою чи парою.

– можна чистити водою чи парою. X – можна чистити лише пилососом, без рідин.

Отже, для прибирання ви можете придбати розчин для чищення дивану. Або навіть спробуйте зробити засіб своїми руками: для цього змішайте три частини води з однією частиною оцту. Не забудьте протестувати розчин на непомітній ділянці дивана, перш ніж використовувати на всій поверхні.

Почніть з трюку для чищення дивана з харчовою содою. Посипте порошком по всій тканині та залиште на 20 хвилин.

Далі перейдіть до ретельного прибирання. Перший крок — пропилососьте поверхню дивана, прибравши сміття та соду. Потім змочіть серветку з мікрофібри вибраним вами розчином для чищення і почніть обережно чистити тканину. Намагайтеся не терти занадто сильно, оскільки це може пошкодити волокна.

Наступний крок — візьміть свіжу серветку з мікрофібри, змочіть її дистильованою водою і перейдіть до очищення. Потім, взявши іншу суху серветку із мікрофібри, промокніть тканину востаннє. Дайте дивану висохнути. Ви можете направити на нього вентилятор для прискорення процесу.

Як вивести плями з тканинного дивана

Нехитрі лайфхаки допоможуть видалити плями, і ваш тканинний диван знову буде виглядати як новий. По-перше, знайдіть відповідний засіб для вашого дивана, який відповідає позначенню на етикетці. Відбілювач використовувати не варто, адже він може зіпсувати тканину та "з’їсти" колір.

Якщо ви вирішили зробити розчин для чищення самостійно, візьміть чайну ложку рідини для миття посуду, оцту, харчової соди і теплої води та змішайте. Суміш має спінитися, коли харчова сода й оцет вступлять у реакцію — у цей момент можете нанести пасту на тканину.

Краще не використовувати жорсткі губки для чищення дивана. Найкращий варіант — серветка з мікрофібри. Просто візьміть ганчірку з мікрофібри, додайте трохи розчину для чищення і промокніть. Намагайтеся обережно очищати пляму — занадто сильне тертя може посилити пляму і навіть призвести до незворотного пошкодження тканини.

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