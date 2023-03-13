Неприємний запах у шафі зникне: допоможуть продукти, які є у кожному домі

Проблема із затхлим запахом вирішиться

Одяг у шафі може бути чистим і випрасуваним, але попри це в ньому може з’являтися затхлий запах. Найчастіше це відбувається через недостатнє провітрювання та вплив вогкості.

Позбутися неприємного запаху можна за допомогою натуральних засобів. Один з яких – кава, пише Sante+.

Кава та кавова гуща — компонент, який досить часто застосовується в господарстві. Це дуже ефективний засіб проти неприємних запахів, особливо затхлого, сирого чи несвіжого.

Достатньо насипати кавову гущу в полотняні мішечки й зберігати в шафі. Сама шафа та білизна, яка в ній зберігається, будуть пахнути кавовим ароматом.

За альтернативу можна використовувати апельсин та гвоздику. Наколотий гвоздиками апельсин потрібно розташувати біля задньої стінки шафи. Цей лайфхак позбавить вогкості в шафі й наповнить її приємним ароматом.

Позбутися затхлого запаху допоможе такий універсальний засіб як сода. Наповніть нею невелику скляну місткість і розташуйте у шафі.

Як запобігти появі неприємного запаху в шафі

Щоб у шафах не було вогкості, їх необхідно часто провітрювати та "прогрівати". Для цього рекомендується регулярно відкривати шафи та вікна, щоб забезпечити кращу вентиляцію, особливо в сонячні дні, щоб сонячні промені проникали до приміщення.

Пам’ятайте, що білизна та одяг у шафу можна складати тільки після того, як вона повністю висохла.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися неприємного запаху у взутті за допомогою наповнювача для котячого туалету.