Чим легко відмиваються білі двері: забудьтеся про жовтизну і жирні плями

Поширена проблема, через яку засмучується багато господинь

Зазвичай прибирання в домі обмежується складанням речей, протиранням пилу та миттям підлоги. Проте час від часу доводиться ще й мити вікна та двері. І якщо зі скляними поверхнями особливих проблем не виникає, адже існує маса простих способів змусити вікна засяяти без зайвої мороки для вас, то з відмиванням міжкімнатних дверей можуть виникнути складнощі.

Особливо складним здається завдання відмити білі двері, адже на них найбільш помітні плями та розводи. Ще однією проблемою є поява жовтизни, з якою складно впоратися без застосування "хімії". Чим легко відмиваються білі двері, розповідає glavred. Виявляється, є кілька простих лайфхаків, які допоможуть швидко впоратися з проблемою.

Перше, про що варто пам’ятати: миючі засоби для відмивання білих дверей повинні бути нейтральними, щоб не пошкодити матеріал. Ще одне важливе правило для дерев'яних дверей: їх не можна терти мокрою ганчіркою — тільки вологою. Спочатку миємо скло, а тоді — дверне полотно.

Як відмити скло на міжкімнатних дверях:

для додання блиску глянцевому склу у воду додають яблучний оцет; гладке скло миється м'якою серветкою, рельєфне — щіткою, а для матового скла у воду додається крохмаль; чудовим варіантом вважається засіб, приготований з води та нашатирного сприту (у невеликій кількості). Після обробки скло насухо протирається.

Для видалення плям на дверях застосовується:

для дверного полотна — рідина для миття посуду; жирові плями усуваються, якщо протерти їх зрізом картоплі; також плями зникнуть, якщо покрити їх сумішшю глини та оцту в однаковій пропорції та витримати 30 хв і після цього змити водою;

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