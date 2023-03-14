Як господині власними руками псують сантехніку в домі: найпопулярніші помилки

Далеко не всі засоби є універсальними

Сантехніка в домі потребує регулярного догляду та обережного ставлення, адже її легко зіпсувати. Однією з найчастіших помилок, якими "грішать" господині, за словами сантехніків, є виливання у раковину на кухні кип’ятку. Робити це категорично забороняється, адже наслідки можуть бути плачевними. Є тільки один правильний спосіб зливати дуже гарячу воду, наголошують спеціалісти.

Однак це далеко не єдиний спосіб зіпсувати своїми ж руками сантехніку в домі. Ще одна популярна проблема — використання непідходящих засобів для очищення кранів та змішувачів. Деяка побутова хімія зовсім не універсальна і для металу вона не підходить, повідомляє pixelinform. Про які саме засоби йдеться, розповідаємо далі.

Чим не можна чистити сантехніку в домі

Коли господині вирішують вивести вапняний чи інший наліт, не уточнивши перед цим, для яких поверхонь підходить певний склад, то можуть зіпсувати зовнішній вигляд кранів. Тому, перш ніж обробити блискучий кран або металеві полички у ванній кімнаті, потрібно почитати, що з цього приводу думає виробник побутової хімії. Може виявитися, що засіб добре справляється з вапняком, але з деякими неприємними наслідками. Наприклад, виріб може потьмяніти, з’являться подряпини або плями, які замаскувати й тим більше вивести буде просто неможливо.

Тому потрібно пам’ятати, що будь-яка хімія, яка призначена для чищення раковин та унітазів, не може бути використана для упорядкування металевих виробів, у тому числі ванни. Основним компонентом таких засобів є кислоти, що залишають на блискучій металевій поверхні помітні сліди. Також під забороною абразивні речовини, які на блискучій поверхні залишають подряпини.

Раніше ми розповідали про засоби, які покращать злив у раковині, а також душі та ванній. Ці лайфхаки швидко звільнять злив і дозволять вам відмовитися від зайвого виклику майстра.