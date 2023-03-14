Залиште 3 лаврові листи в холодильнику на ніч і позбавтеся популярної проблеми: хитрий трюк

Від цієї проблеми важко втекти, але досить легко її вирішити.

Коли в холодильнику щось проливається або деякі продукти починають псуватись — це перші "провісники" неприємних ароматів на вашій кухні. Якщо вчасно все не прибрати, то всередині холодильник буде дуже неприємно пахнути. І, звичайно ж, смердючий холодильник може вплинути на всю решту вашої їжі. Як розв'язати проблему без хімії?

З такою неприємною ситуацією вам допоможе впоратися звичайний лавровий лист, пише santeplus. Їхня дезодораційна сила нейтралізує всі неприємні запахи, якими пахне холодильник.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

Лавровий листок діє як ідеальний дезодорант для вашого холодильника: вам потрібно буде лише розкласти жменю сухого листя по різних полицях приладу. І вуаля — від неприємних ароматів не залишиться жодного сліду!

Робіть це ввечері перед сном протягом кількох днів і неприємні запахи повністю зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати неприємний запах у мікрохвильовій печі за допомогою звичайної солі. Виявляється, сипкі інгредієнти вбирають у себе всі неприємні запахи.