Не дайте шансу постільним клопам: три кроки, щоб зробити матрац ідеально чистим

Є кілька моментів, які свідчать про наявність у вашому ліжку клопів

За чистотою постільної білизни потрібно стежити і прати, тоді як матрац легко почистити в домашніх умовах. Прості лайфхаки забезпечать чистоту і запобігають появі постільних клопів.

Як пише видання Express, три зрозумілі етапи прибирання наведуть лад з ліжком і матрацом, а клопів — уб’ють. Вам знадобляться лише підручні засоби, запевняє експерт Бен Слейтер.

Постільні клопи — це дрібні комахи, які часто живуть на меблях або постільних речах. Кусаються, що викликає сверблячі висипання.

Ознаки того, що у вас є постільні клопи:

Сверблячі ділянки на тілі, яких не було перед сном.

Плями крові на простирадлах або наволочках.

Темні плями на матраці або наволочці – це можуть бути екскременти постільних клопів.

Яєчна шкаралупа або шматочки шкіри.

Затхлий запах навколо ліжка.

Живі чи мертві постільні клопи.

Постільні клопи активні цілий рік, але їх пік припадає на літо, оскільки вони люблять спеку та теплі умови. Оскільки комахи швидко розмножуються, дуже важливо виявити їх та знищити до того, як вони заполонять спальню.

Як вивести постільних клопів

Крок №1. Прання простирадла, постільної білизни та піжами

Попрайте в гарячій воді постільну білизну, піжами та інше, чого могли торкатися постільні клопи. Крім того, можете помістити всі заражені речі в пакет і прибрати в морозильну камеру приблизно на три-чотири дні.

Крок №2. Прибирання у спальні

Усувайте безлад навколо ліжка і пилососьте кімнату хоча б раз на тиждень. У разі прибирання пилососом уникайте насадки-щітки, оскільки жуки можуть ховатися в щетині, замість цього використовуйте трубу.

Крок №3. Чищення матраца

Рекомендується чистити матрац кожні три місяці, але якщо у вас завелися клопи, зробіть це негайно. Ви можете почистити матрац за допомогою пилососу. Попередньо можете обережно змастити матрац сумішшю мила й теплої води та залишити на чотири години. Якщо у вас є відпарювач, це ефективний засіб для виведення постільних клопів, але температура повинна досягати 120 градусів і вище.

Коли матрац повністю висохне, використовуйте харчову соду. Посипте порошком свіжий чистий матрац, він вбере в себе зайву вологу. Потім пройдіться по поверхні пилососом.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого пруть нову постільну білизну. Про це важливе правило знають не всі.