Як вичавити сік із лимона, не розрізаючи його: хитрий спосіб (відео)

Озброївшись цим лайфхаком, ви зможете отримувати лимонний сік лише уколом зубочистки

Для приготування різноманітних страв іноді потрібно трохи лимонного соку. Отримати його можна за допомогою соковидавлювача, або розрізати лимон і видавити сік вручну, але після цього руки й робоча поверхня залишаються липкими.

Але є ще один спосіб, який не передбачає використання ножа. Завдяки йому не псується весь лимон та зберігається чистота на кухні.

Отримати сік із лимона допоможе зубочистка. На все потрібно пів хвилини.

Витискаємо сік лимона, не розрізаючи його

Покатайте лимон по обробній дошці або стільниці. За допомогою зубочистки (або дерев'яної шпажки) проткніть отвір біля кінчика лимона. Видавіть потрібну кількість соку. Зберігайте лимон у пакеті із застібкою в холодильнику до тих пір, поки ви не захочете використовувати його знову.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо класти видавлені часточки лимона в посудомийну машину.