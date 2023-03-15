Геніальний трюк для чищення духовки: більше ніяких стійких плям та бруду

Очищення духовки може бути швидким та не клопітним заняттям

Духовка — це вірна помічниця на кухні кожної господині, покликана готувати різні страви. І це якраз і причина їхнього швидкого забруднення. Якщо техніку не чистити регулярно, то на ній з’являтимуться бризки жиру та іншого бруду, що згодом лише ускладнять збирання. Для полегшення цього є надійний метод.

Існує простий трюк, за допомогою якого ви зможете легко видалити жир і залишки їжі, що прилипли до скляних дверцят духовки без хімікатів, пише santeplus. Йдеться про використання солі, щоб зробити вашу духовку блискучою.

Як ефективно очистити духовку

Все досить просто:

Почніть з того, що змастіть дверцята духовки гарячою водою, а потім посипте її сіллю. Залиште все на 1 хвилину, а потім обережно протріть скло кулькою із алюмінієвої фольги круговими рухами. Після цього видаліть залишки вологою тканиною або паперовим рушником. За потреби повторіть операцію.

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