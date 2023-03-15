Іменини Юліани у 2023 році: всі дні, коли Юляша святкує День ангела

Не варто плутати імена Юліана та Юлія

Ім’я Юліана (Юліанна) — рідкісне, але дуже старе і красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі Дні ангела Юліани.

Значення імені Юліана

Це ім’я має латинське походження і з’явилося від прикметника "Julianus", що означає "належить роду Юлієв". Таке саме походження має і ім’я Уляна.

Ім’я Юліана досить рідко зустрічається в Україні, більше воно популярне у Польщі, Угорщині, Швеції, Норвегії, Данії. Цікаво, що там зустрічається написання як "Юліана", так і "Юліанна" з двома "н" — обидві форми правильні. Також використовуються такі форми імені, як Юля, Юся, Юляша. Церква використовує форму Іуліанія.

Прийнято вважати, що зазвичай носії імені Юліана досить творчі, артистичні, легко можуть заводити знайомства та ставати лідерами, при цьому мають м’який характер і вміють радіти чужим успіхам. Для Юліан важливо, щоб робота їм подобалася, а в особистому житті вони мають досить високі вимоги та не терплять обмеження свободи.

Коли День ангела Юліани?

Носії імені Юліана святкують іменини більше десятка разів на рік за церковним православним календарем. Головні Дні ангела відзначаються:

3 січня — свята діва Іуліанія Нікомідійська;

19 липня, 11 жовтня, — Іуліанія Ольшанська, Печерська.

Також іменини Юліани відзначаються і в інші дні: 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 16 травня, 15 червня, 5 липня, 30 серпня, 31 серпня, 11 жовтня, 17 грудня.

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