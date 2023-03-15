Именины Юлианы в 2023 году: все дни, когда Юляша празднует День ангела

Не стоит путать имена Юлиана и Юлия

Имя Юлиана (Юлианна), — редкое, но весьма старое и красивое. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло и когда все Дни ангела Юлианы.

Значение имени Юлиана

Это имя имеет латинское происхождение и появилось от прилагательного "Julianus", что значит "принадлежащая роду Юлиев". Такое же происхождение имеет и имя Ульяна.

Имя Юлиана довольно редко встречается в Украине, больше оно популярно в Польше, Венгрии, Швеции, Норвегии, Дании. Интересно, что там встречается написание как "Юлиана", так и "Юлианна" с двумя "н", — обе формы правильные. Также используются такие формы имени как Юля, Юся, Юляша. Церковь использует форму Иулиания.

Принято считать, что обычно носительницы имени Юлиана довольно творческие, артистичные, легко могут заводить знакомства и становиться лидерами, при этом имеют мягкий характер и умеют радоваться чужим успехам. Для Юлиан важно, чтобы работа им нравилась, а в личной жизни они имеют довольно высокие требования и не терпят ограничения свободы.

Когда День ангела Юлианы?

Носительницы имени Юлиана празднуют именины более десятка раз в году по церковному православному календарю. Главные Дни ангела отмечаются:

3 января, — святая дева Иулиания Никомидийская;

19 июля, 11 октября, — Иулиания Ольшанская, Печерская.

Также именины Юлианы отмечаются и в другие дни: 15 января, 17 марта, 2 апреля, 16 мая, 15 июня, 5 июля, 30 августа, 31 августа, 11 октября, 17 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя дарить женщинам жемчуг по народным приметам.