Именины Ульяны в 2023 году: все дни, когда Уля празднует День ангела

Это имя нечасто встречается

Имя Ульяна на сегодняшний день не самое популярное в Украине, но все равно очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Ульяны в году.

Значение имени Ульяна

Это латинское имя, которое происходит от "Julianus", что дословно значит "та, что принадлежит Юлию", "из рода Юлиев". Церковная форма имени, — Иулиания. В Украине используется форма имени Уляна, также встречаются такие формы как Уля, Ляна, Люля, Ульянка, Ульяша.

Считается, что носительницы имени Ульяна обычно честные, порядочные, трудолюбивые, обычно работают по призванию сердца, часто становятся врачами или педагогами. Ульяны семейные люди, любят наводить уют в доме, из них выходят хорошие мамы и жены.

Когда День ангела Ульяны?

Носительницы имени Ульяна празднуют свои именины более десятка раз по церковному православному календарю, перечислим главные из них:

3 января, — святая дева Иулиания Никомидийская;

3 января, 15 июня, — княгиня Иулиания Вяземская, Новоторжская;

19 июля, 11 октября, — святая дева, княжна Иулиания Ольшанская, Печерская.

Кроме того, менее важные именины у Ульяны отмечаются также 15 января, 17 марта, 2 апреля, 16 мая, 5 июля, 30 августа, 31 августа, 14 ноября, 17 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит дарить близким телефон на праздник по народным приметам.