Ульяша, с именинами! Отличные поздравления и открытки на День ангела Ульяны

Не забудьте поздравить Улю с именинами

Имя Ульяна (Уляна) на сегодня довольно редкое, но от этого не менее красивое и интересное. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково его значение и происхождение, а также когда все Дни ангела Ульяны в году. Теперь же мы приготовили подборку отличных вариантов для поздравления Ульяны с именинами в прозе, стихах, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Ульяны своими словами

Дорогая Ульяна! Спасибо, что ты есть в моей жизни, — такая светлая, радостная и добрая. Желаю, чтобы в твоих глазах всегда горела эта искра любви к жизни, а в сердце никогда не меркла вера в чудеса и любовь. С именинами!

С Днем ангела, Ульяна! Пусть в твоей жизни всегда все складывается так, как тебе хочется, все цели достигаются в кратчайшие сроки и обстоятельства складываются наилучшим образом. Наслаждайся каждой минутой жизни и ни в чем себе не отказывай, — ты этого заслуживаешь.

Поздравляю с именинами Ульяны! Желаю, чтобы ангел=хранитель бдительно оберегал тебя от всех неприятностей и провожал всегда по самому благоприятному пути в жизни. Пусть твои глаза никогда не знают слез, а руки опускаются только под весом цветов и подарков. Будь счастлива, дорогая!

Открытки для поздравления Ульяны с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по народным приметам строго запрещено дарить родственникам, чтобы не накликать беду.