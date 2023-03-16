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Ульяша, з іменинами! Чудові привітання та листівки на День ангела Уляни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Уляни на будь-який смак Новина оновлена 16 березня 2023, 19:31
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Уляни на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Улю з іменинами

Ім’я Уляна (Уляна) на сьогодні досить рідкісне, але від цього не менш красиве та цікаве. Раніше "Телеграф" розповідав, як воно його значення і походження, а також коли всі Дні ангела Уляни протягом року. Тепер же ми приготували добірку відмінних варіантів для привітання Уляни з іменинами у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Уляни своїми словами

  • Дорога Уляно! Дякую, що ти є в моєму житті, така світла, радісна і добра. Бажаю, щоб у твоїх очах завжди горіла ця іскра жаги до життя, а в серці ніколи не меркла віра в чудеса та любов. З іменинами!
  • З Днем ангела, Уляна! Нехай у твоєму житті завжди все складається так, як тобі хочеться, всі цілі досягаються в найкоротші терміни та обставини складаються найкращим чином. Насолоджуйся кожною хвилиною життя і ні в чому собі не відмовляй, — ти цього заслуговуєш.
  • Вітаю з іменинами Уляни! Бажаю, щоб ангел-охоронець пильно оберігав тебе від усіх неприємностей і проводжав завжди найсприятливішим шляхом по життю. Нехай твої очі ніколи не знають сліз, а руки опускаються лише під вагою квітів та подарунків. Будь щаслива, люба!

Листівки для привітання Уляни з Днем ангела

День ангела Уляни картинки, листівки та привітання українською
Іменини Уляни картинки, листівки та привітання українською
Вітання з Днем ангела Уляна українською
День ангела Уляни — Листівка з іменинами Уляна українською
Листівки, щоб привітати Уляну з іменинами – з Днем ангела Уляни українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за народними прикметами суворо заборонено дарувати родичам, щоб не накликати біду.

Теги:
#Уляна #Поздоровлення #День ангела #Іменини