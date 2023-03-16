Ульяша, з іменинами! Чудові привітання та листівки на День ангела Уляни

Не забудьте привітати Улю з іменинами

Ім’я Уляна (Уляна) на сьогодні досить рідкісне, але від цього не менш красиве та цікаве. Раніше "Телеграф" розповідав, як воно його значення і походження, а також коли всі Дні ангела Уляни протягом року. Тепер же ми приготували добірку відмінних варіантів для привітання Уляни з іменинами у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Уляни своїми словами

Дорога Уляно! Дякую, що ти є в моєму житті, така світла, радісна і добра. Бажаю, щоб у твоїх очах завжди горіла ця іскра жаги до життя, а в серці ніколи не меркла віра в чудеса та любов. З іменинами!

З Днем ангела, Уляна! Нехай у твоєму житті завжди все складається так, як тобі хочеться, всі цілі досягаються в найкоротші терміни та обставини складаються найкращим чином. Насолоджуйся кожною хвилиною життя і ні в чому собі не відмовляй, — ти цього заслуговуєш.

Вітаю з іменинами Уляни! Бажаю, щоб ангел-охоронець пильно оберігав тебе від усіх неприємностей і проводжав завжди найсприятливішим шляхом по життю. Нехай твої очі ніколи не знають сліз, а руки опускаються лише під вагою квітів та подарунків. Будь щаслива, люба!

Листівки для привітання Уляни з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за народними прикметами суворо заборонено дарувати родичам, щоб не накликати біду.