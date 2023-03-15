Рус

Гарбуз очиститься за лічені хвилини: хитрий трюк, який полегшить життя (відео)

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1643
Найшвидший спосіб почистити гарбуз
Найшвидший спосіб почистити гарбуз. Фото pexels.com

Цей лайфхак заощадить час і допоможе зберегти пальці цілими

Гарбуз — всесезонний овоч, з якого можна приготувати безліч страв — від фрикадельок до солодкої запіканки. Але він має свій недолік — гарбуз складно чистити. Ніж раз у раз зісковзує з жорсткої шкірки й може поранити руку.

Полегшити процес допоможе мікрохвильова піч. Детальний відеоурок, як позбавитись від шкірки на гарбузі, опублікований у YouTube.

Як легко почистити гарбуз від твердої шкірки

  1. Проткніть гарбуз вилкою по всій поверхні.
  2. Акуратно зріжте хвостики гарбуза.
  3. Покладіть гарбуз у форму для запікання. Якщо плід дуже великий, розділіть його.
  4. Готуйте гарбуз у мікрохвильовій печі не менше 3 хвилин. Великий плід можна потримати довше.
  5. Дайте гарбузу охолонути до такого ступеня, що його не боляче буде тримати в руках, потім зніміть шкірку і з легкістю вийміть насіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розколоти волоський горіх без використання ножа та горіхокола.

Теги:
#Гарбуз #Лайфхак