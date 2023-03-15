Гарбуз очиститься за лічені хвилини: хитрий трюк, який полегшить життя (відео)

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Гарбуз — всесезонний овоч, з якого можна приготувати безліч страв — від фрикадельок до солодкої запіканки. Але він має свій недолік — гарбуз складно чистити. Ніж раз у раз зісковзує з жорсткої шкірки й може поранити руку.

Полегшити процес допоможе мікрохвильова піч. Детальний відеоурок, як позбавитись від шкірки на гарбузі, опублікований у YouTube.

Як легко почистити гарбуз від твердої шкірки

Проткніть гарбуз вилкою по всій поверхні. Акуратно зріжте хвостики гарбуза. Покладіть гарбуз у форму для запікання. Якщо плід дуже великий, розділіть його. Готуйте гарбуз у мікрохвильовій печі не менше 3 хвилин. Великий плід можна потримати довше. Дайте гарбузу охолонути до такого ступеня, що його не боляче буде тримати в руках, потім зніміть шкірку і з легкістю вийміть насіння.

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