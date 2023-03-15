Попрощайтеся з іржею на будь-чому в будинку назавжди: вам допоможе простий трюк

Просте, ефективне та економічне рішення, щоб виправити цю проблему.

Вологість нещадна до металів, тому не дивно, коли на, наприклад садових інструментах, з’являється іржа. На щастя, щоб швидко усунути цю непривабливу проблему простим прийомом. Будьте впевнені, вам не доведеться виснажувати себе розв'язанням цієї проблеми, ні навіть розорятися на дорогих специфічних продуктах.

Ваші робочі інструменти будуть нові завдяки одному простому методу, пише santeplus. Вам знадобиться перекис водню, лимонна кислота, сіль та сода.

Як легко видалити плями іржі

Візьміть таз: влийте 300 мл перекису водню, 80 г лимонної кислоти та 15 г солі. Змішайте всі ці інгредієнти, намагаючись добре розчинити сіль. Покладіть у суміш іржавий прилад і за кілька годин іржа зникне.

Варто відзначити, що через деякий час ви помітите, що суміш починає пінитися. Розчин буде поступово ставати все темнішим і темнішим. Це добре, тому що це доказ того, що іржа починає відходити. Виміряйте температуру розчину: справжня реакція відбудеться, коли досягне близько 60°C. У цей момент зачекайте ще 20 хвилин або близько того, а потім видаліть предмет із тазика і протріть його ганчіркою, змоченою у суміші.

Потім в іншу чисту місткість налийте воду і додайте трохи харчової соди. Покладіть у розчин предмет, потім потріть його щіткою, щоб видалити залишки іржі.

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