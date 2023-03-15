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Ложка позбавить запаху цибулі на руках: дивовижний прийом

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Декілька способів позбутися неприємного запаху
Декілька способів позбутися неприємного запаху. Фото pexels.com

Невигадливий спосіб позбавить неприємності

Усім знайома ситуація, коли запах цибулі залишається на руках після приготування їжі. Може пройти чимало часу, а запах не зникає.

Якщо потрібно швидко змити запах цибулі з рук, не використовуйте мило. Є кілька дієвих прийомів, які допоможуть позбутися сморіду.

Ложка із нержавіючої сталі

Найпростіший і доступний спосіб позбавитися в’їдливого запаху цибулі. Візьміть у руки ложку із нержавіючої сталі. Підставте руки під теплу воду й одночасно почніть терти ложкою долоні та пальці. Запах зникне як за помахом чарівної палички.

Сірка, що міститься в цибулі, притягується до металів у нержавіючій сталі та зв’язується з ними. Все, що потрібне, це невеликий контакт. Так що якщо раковина або кран виготовлені з нержавіючої сталі, можна потерти їх замість ложки.

Сіль

Намочіть руки теплою водою та розітріть сіль великого помелу. Сполосніть руки. До солі можна додати сік цитрусових.

Кавова гуща

Наберіть у долоню заварену мелену каву. Трохи намочіть руки та вимийте, використовуючи каву замість мила. Сполосніть та висушіть руки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати з кухні запах риби та цибулі.

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#Запахи #Цибуля #Лайфхак