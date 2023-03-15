Ложка позбавить запаху цибулі на руках: дивовижний прийом
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Невигадливий спосіб позбавить неприємності
Усім знайома ситуація, коли запах цибулі залишається на руках після приготування їжі. Може пройти чимало часу, а запах не зникає.
Якщо потрібно швидко змити запах цибулі з рук, не використовуйте мило. Є кілька дієвих прийомів, які допоможуть позбутися сморіду.
Ложка із нержавіючої сталі
Найпростіший і доступний спосіб позбавитися в’їдливого запаху цибулі. Візьміть у руки ложку із нержавіючої сталі. Підставте руки під теплу воду й одночасно почніть терти ложкою долоні та пальці. Запах зникне як за помахом чарівної палички.
Сірка, що міститься в цибулі, притягується до металів у нержавіючій сталі та зв’язується з ними. Все, що потрібне, це невеликий контакт. Так що якщо раковина або кран виготовлені з нержавіючої сталі, можна потерти їх замість ложки.
Сіль
Намочіть руки теплою водою та розітріть сіль великого помелу. Сполосніть руки. До солі можна додати сік цитрусових.
Кавова гуща
Наберіть у долоню заварену мелену каву. Трохи намочіть руки та вимийте, використовуючи каву замість мила. Сполосніть та висушіть руки.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати з кухні запах риби та цибулі.