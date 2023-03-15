Ложка позбавить запаху цибулі на руках: дивовижний прийом

Невигадливий спосіб позбавить неприємності

Усім знайома ситуація, коли запах цибулі залишається на руках після приготування їжі. Може пройти чимало часу, а запах не зникає.

Якщо потрібно швидко змити запах цибулі з рук, не використовуйте мило. Є кілька дієвих прийомів, які допоможуть позбутися сморіду.

Ложка із нержавіючої сталі

Найпростіший і доступний спосіб позбавитися в’їдливого запаху цибулі. Візьміть у руки ложку із нержавіючої сталі. Підставте руки під теплу воду й одночасно почніть терти ложкою долоні та пальці. Запах зникне як за помахом чарівної палички.

Сірка, що міститься в цибулі, притягується до металів у нержавіючій сталі та зв’язується з ними. Все, що потрібне, це невеликий контакт. Так що якщо раковина або кран виготовлені з нержавіючої сталі, можна потерти їх замість ложки.

Сіль

Намочіть руки теплою водою та розітріть сіль великого помелу. Сполосніть руки. До солі можна додати сік цитрусових.

Кавова гуща

Наберіть у долоню заварену мелену каву. Трохи намочіть руки та вимийте, використовуючи каву замість мила. Сполосніть та висушіть руки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати з кухні запах риби та цибулі.