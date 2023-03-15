Плита сяятиме: який чарівний трюк очистить її від будь-яких плям (відео)

З цим лайфхаком чистка плити спрощується в рази

Варильні поверхні використовуються дуже часто. Іноді на плиті накопичується жир або залишки їжі, що пригоріла. Однак один незвичайний спосіб допоможе очистити піч без зайвих зусиль.

Ключовий інгредієнт для цього "чарівного трюку" — звичайна харчова плівка, яка точно знайдеться на вашій кухні. Завдяки цьому лайфхаку плита сяятиме, пише Mirror.

Секретом ідеального миття варильної панелі поділилася одна з користувачок TikTok під ніком @aurikatariina. Відео показує нестандартний лайфхак для видалення плям, що пригоріли, з плити. Все, що вам потрібно, це спрей для чищення духовки (або інший засіб, який ви зазвичай використовуєте для чищення печі), а також харчова плівка.

У ролику жінка розпорошила засіб для чищення на пригорілі плями навколо кожної з конфорок, а потім накрила всю плиту харчовою плівкою. Після цього вона залишила плиту на 24 години. Коли час вийшов, вона зняла харчову плівку і прибрала всі залишки засобу та жиру губкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який засіб прибере застарілий наліт із плити. А ще ми розповідали, як очистити ручки на газовій плиті без зайвого клопоту.