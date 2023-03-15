Шви плитки у ванній будуть біліші за сніг: очистити їх допоможе один копійчаний засіб

Ефективна порада, щоб запобігти і знищити плісняву у вашій ванній

Втомилися бачити, як стан вашої ванної кімнати погіршується через вологість, а шви плитки на вашій підлозі взагалі стали чорними? Не впадайте у відчай і не біжіть скуповувати різну хімію в магазин, адже існує дуже простий і бюджетне розв'язання цієї проблеми.

Цвіль потрібно необхідно видаляти якнайшвидше, тому що вона може викликати алергію та проблеми з диханням, пише santeplus. І допоможе вам упоратися з цією проблемою – звичайна воскова свічка.

Чим відмити шви плитки у ванній від чорних плям

Віск захистить вашу плитку та її шви від надмірної вологи та плісняви, а поєднанні з харчовою содою – результат буде ідеальним. Що потрібно зробити:

Зробіть пасту, змішавши дві столові ложки соди з невеликою кількістю води. Почистьте місця, уражені пліснявою, а після висихання протріть поверхні простою білою свічкою. Цього буде достатньо, щоб вони блищали і залишалися чистими щонайменше місяць.

Зазначимо, що віск також корисний для запобігання утворенню вапняного нальоту на кранах. Тож нею можна спокійно натирати крани, щоб захистити їх та повернути колишню славу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.