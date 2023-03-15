Техніка стане, як нова: найпростіший засіб, як відбілити пожовклий пластик

Вам не потрібно буде витрачати цілий стан на купівлю агресивної побутової техніки

Пральні машини, холодильники і навіть мікрохвильові печі — все це пристрої, колір яких може змінюватися від білого до жовтого. І погодьтеся подібні жовті плями на побутовій техніці дуже непривабливі, а також є справжньою проблемою під час їх очищення. На щастя, є багато способів повернути техніці колишню білизну.

Навіть якщо це здається незворотним, цю проблему можна вирішити за допомогою простих засобів, не вдаючись до хімічних речовин, пише santeplus. І цей простий засіб завжди є в кожній ванній кімнаті – це зубна паста.

Як відбілити пожовклий пластик побутової техніки.

Зубна паста — найбільш практичне рішення, щоб відбілити пожовклий пластик вашого холодильника, мікрохвильової печі або пральної машинки. Головне використовувати чисто білу зубну пасту, що відбілює.

Нанесіть зубну пасту, що відбілює, на зубну щітку, якою ви більше не користуєтеся, додайте трохи води і проведіть щіткою по пожовклих ділянках круговими рухами. Залишіть пасту на 15-20 хвилин, а після м’якої, злегка вологою серветкою, видаліть все і висушіть сухою тканиною. Вуаля, ваша техніка знову біла, як сніг!

Якщо результат не відповідає вашим очікуванням, ви можете повторити процес, але цього разу приготувавши суміш зубної пасти та харчової соди. Тільки не тріть сильно, щоб не пошкодити поверхню техніки.

Раніше ми розповідали, чим помити вікна, щоб вони засяяли вже за 10 хвилин. Цей хитрий трюк з білим оцтом вважається одним із найдешевших і водночас одним із найефективніших.