Налийте горілку в унітаз на ніч, і результат вас здивує: корисний лайфхак

Неймовірно простий спосіб чищення унітазу

Чищення санвузла займає багато часу і сил, адже на поверхні унітаза і раковини утворюється вапняний наліт, що важко виводиться. Але насправді його легко вивести без особливих старанностей та застосування дорогих засобів для чищення.

Повернути унітазу початкову білизну допомагає горілка, пише Pixelinform.

Як легко почистити унітаз

Горілку змішайте із водою у співвідношенні 1:5. Цією рідиною обробіть поверхню унітаза і не змивати щонайменше 3 години. Найкраще залишити саморобний засіб для чищення на ніч. Вранці пройдіться по унітазу йоржиком і змийте залишки нальоту.

Якщо горілки в будинку немає, або ви вважаєте за краще застосовувати її за прямим призначенням, почистити унітаз можна за допомогою нашатирного спирту. Розчиніть 40 крапель нашатирю у склянці теплої води, нанесіть на поверхню унітаза та залиште на ніч. Залишки нальоту видаліть за допомогою йоржика.

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