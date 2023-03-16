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Як розм’якшити масло без мікрохвильовки: швидкий і простий спосіб (відео)

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Готувати стане простіше
Готувати стане простіше. Фото pexels.com

Завдяки лайфхаку олія стане м'якшою, але не розтопиться повністю

Всім знайоме почуття, коли хочеться якнайшвидше приготувати бутерброд, витягуєш з холодильника вершкове масло, а воно надто тверде для намазки. Звичайно ж можна почекати, поки масло трохи розтане, розм’якшити його за допомогою ситечка, або відправити його в мікрохвильову піч. Але з останнім варіантом можна перестаратися.

Є спосіб швидко розм’якшити масло і не перетворити його на жирну жижу. Для цього потрібні гаряча вода та склянка.

Налийте в склянку окропу і зачекайте, поки місткість нагріється. Вилийте воду і накрийте гарячою склянкою шматочок масла. Тепла склянка створить злегка нагріте середовище, і ваше масло розм’якшиться за лічені секунди.

Завдяки цьому лайфхаку приготування бутербродів або інших страв з розм’якшеним маслом стане простіше і швидше.

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Теги:
#Вершкове масло #Лайфхак