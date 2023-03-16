Як за кілька секунд відрізнити якісні парфуми від підробки: топ-5 трюків

Навіть дуже висока ціна не може гарантувати оригінальності

Вибирати парфуми треба дуже уважно, адже навіть за кругленьку суму можна купити не оригінал, а добре замасковану підробку. До речі, вибирати аромат, занюхуючи різні запахи кавою — погана ідея, яка насправді ніяк не допоможе вам зробити правильний вибір.

Щоб не стати жертвою ошуканців, перш ніж відправитись за парфумами, слід дізнатися про кілька лайфхаків, які допоможуть вам розпізнати підробку. Перевірка флакона на оригінальність займе буквально кілька секунд, зате ви будете впевнені, що купили саме те. Про топ-5 трюків для перевірки оригінальності парфуму розповідає Ukr.Media.

1. Струсіть флакон

Потрібно взяти пляшечку в руки і гарненько струсити її. Якщо парфум якісний, то в його складі багато ефірних олій, які при цьому випустять бульбашки. Їх має бути багато і триматися вони повинні довго. Якщо все саме так — перед вами не підробка, а оригінал.

2. Пакування

Уважно огляньте і упаковку, і саму пляшечку з парфумом. Слід звернути увагу насамперед на целофан, який бренди ніколи не будуть заклеювати, а просто зафіксують за допомогою нагріву. А зверху або знизу коробочки кріплять круглий або прямокутний штамп.

3. Серійний номер

Можна також звірити серійний номер на дні флакона з кодом на коробці. Номер може включати цифри і букви, але повинен бути однаковий і на флаконі, і на упаковці, якщо парфуми дійсно оригінальні.

4. Трохи потрясіть

Якщо у вас немає змоги заглянути у коробочку, легесенько потрясіть її. Справжній дорогий парфум всередині тари завжди встановлений на підкладці — для захисту від пошкодження. Якщо ж флакончик бовтається в упаковці, то перед вами підробка.

5. Термін придатності

Ще один важливий момент — термін придатності. Гляньте на дату виготовлення і терміни, які вказує виробник. Аромати Шанель, наприклад, зберігаються 3-5 років, але тільки в закритому вигляді, а от в розкритому — не більш як 6-12 місяців. І про це оригінальна упаковка вас попередить, на відміну від підробок.

Раніше ми розповідали, що треба зробити, щоб парфум тримався довше і божественно пахнув. Тільки пам’ятайте при цьому, що будь-який парфум може як підкреслити ваш вдалий образ, так і начисто його зіпсувати.