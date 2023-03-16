Простий трюк, який допоможе позбутися неприємного запаху в салоні авто

Два бюджетні варіанти, які врятують вашу машину від небажаних ароматів

Власники автомобіля час від часу стикаються з неприємною проблемою — появою сторонніх запахів у салоні авто. Усунути їх часом дуже непросто, адже обшивка салону прекрасно вбирає різні аромати, зокрема, і дим від цигарок. Один освіжувач тут вже не допоможе.

Проте, якщо йому на допомогу покласти у салон ще одну цікаву річ, неприємний запах можна буде легко побороти. Кількома перевіреними методами ділиться сайт META.

Як прибрати неприємний запах у салоні авто

На підмогу прийдуть звичайні чайні пакетики. Просто покладіть кілька штук у бардачок. Найкраще при цьому підійде чорний чай, адже його запах дуже насичений і швидше пошириться по салону. А от трав'яний чай додасть літніх ноток і навіть може підняти вам настрій.

Якщо цей спосіб видається вам надто простим і його ефективність викликає сумніви, то спробуйте дещо "серйозніше": зробіть ароматизатор для машини своїми руками. Вам знадобиться баночка з кришкою, яку на ⅔ наповнюють содою, а потім додають в неї кілька крапель пахучої ефірної олії. Запах варто обирати собі до смаку, адже не всі ефірні олії однаково добре сприймаються різними людьми. Закрийте баночку і струсіть вміст, щоб олія і сода змішалися. Після цього виріжте коло з картону, діаметр якого має бути як в кришки від банки з саморобним ароматизатором. Приклейте це картонне коло скотчем — замість кришечки, і зробіть кілька отворів. От і все — готово!

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