Бездоганні вікна без найменших слідів та розводів – це реальність: хитрощі від мийника вікон

Чищення брудних окулярів може бути легким завданням, якщо ви знаєте, як це зробити правильно

Миття вікон не можна назвати приємним заняттям, воно може бути досить виснажливим, а засоби для чищення можуть залишити смуги, подряпини і розлучення, що також дуже засмучує багатьох господинь. Однак всього цього можна легко уникнути, якщо знати, як правильно мити вікна.

Щоб гарантувати бездоганну чистоту вікон, потрібно діяти методично, пише santeplus. Ділимося з вами цими швидкими, простими і, перш за все, ефективними порадами від мийника вікон, як домогтися бездоганних вікон.

Як правильно мити вікна

Спочатку протріть скло тканиною з мікрофібри;

Після цього приготуйте суміш лимонного соку і харчової соди, і вилийте у відро з теплою водою. Вам знадобиться склянка харчової соди та дві склянки лимонного соку;

Змочіть губку у відрі і, починаючи згори, протирайте скло вертикальними, а потім горизонтальними рухами. Іноді вичавлюйте губку, щоб видалити бруд, що міститься в ній;

Після сухою серветкою з мікрофібри зітріть надлишки засобу для чищення;

Зробіть те саме з іншого боку вікна.

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