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Бездоганні вікна без найменших слідів та розводів – це реальність: хитрощі від мийника вікон

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Швидкі та прості кроки, як правильно помити вікна
Швидкі та прості кроки, як правильно помити вікна. Фото pexels.com

Чищення брудних окулярів може бути легким завданням, якщо ви знаєте, як це зробити правильно

Миття вікон не можна назвати приємним заняттям, воно може бути досить виснажливим, а засоби для чищення можуть залишити смуги, подряпини і розлучення, що також дуже засмучує багатьох господинь. Однак всього цього можна легко уникнути, якщо знати, як правильно мити вікна.

Щоб гарантувати бездоганну чистоту вікон, потрібно діяти методично, пише santeplus. Ділимося з вами цими швидкими, простими і, перш за все, ефективними порадами від мийника вікон, як домогтися бездоганних вікон.

Як правильно мити вікна

  • Спочатку протріть скло тканиною з мікрофібри;
  • Після цього приготуйте суміш лимонного соку і харчової соди, і вилийте у відро з теплою водою. Вам знадобиться склянка харчової соди та дві склянки лимонного соку;
  • Змочіть губку у відрі і, починаючи згори, протирайте скло вертикальними, а потім горизонтальними рухами. Іноді вичавлюйте губку, щоб видалити бруд, що міститься в ній;
  • Після сухою серветкою з мікрофібри зітріть надлишки засобу для чищення;
  • Зробіть те саме з іншого боку вікна.

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