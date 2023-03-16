Геніальний трюк очистить кран від нальоту: необхідний інструмент знайдеться на кухні

Несподівано, але з чищенням крана допоможе папір для випікання

Навіть на новому крані з часом утворюється вапняний наліт. Особливо страждають прилади в районах із жорсткою водою. Однак ви зможете легко очистити кран до блиску за допомогою підручного кухонного предмета.

Звучить несподівано, але у чищенні крана допоможе пергамент – папір, який зазвичай використовують для випікання страв у духовці. Геніальним лайфхаком поділився один з користувачів TikTok під ніком @home_motivationn.

Так, жінка вирішила спробувати спосіб миття крана на кухні або ванній кімнаті за допомогою пергаменту. Результат приємно її здивував, а такий нестандартний метод прибирання вона віднині вважає чудовим.

Автор ролика використовує папір для випічки, щоб очистити кран від вапняного нальоту. Насправді все дуже просто. Щоб провернути подібний лайфхак, потрібно взяти лист пергаменту. Потім необхідно зім’яти його: вийде така собі куля. І вже імпровізованою губкою жінка енергійно натирає всю поверхню крана. Сліди нальоту зникнуть на очах!

Раніше "Телеграф" розповідав, який екологічно чистий лайфхак блискавично впорається з накипом у чайнику. Також ми повідомляли, як відбілити шви плитки у ванній кімнаті.