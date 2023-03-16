Звичайне мило творить дива: топ-10 способів його застосування поза межами ванної
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Звичайний брусок мила може знадобитися не тільки для миття рук
Звичайне мило можна застосовувати не тільки у гігієнічних цілях, а й для наведення порядку у домі. А ще — у садівництві. І для вирішення деяких інших побутових проблем.
Топ-10 способів застосування мила не за призначенням наводить сайт Ukr.Media. Деякі з них здаються майже очевидними, інші ж — дуже оригінальні і взагалі невідомо, як людство до цього дійшло.
Як використовувати мило у господарстві
- Укуси комах. Якщо вас турбують укуси комах, просто намочіть мило і потріть місце укусу. Це має позбавити неприємних симптомів.
- Від скрипу речей. Якщо в домі скриплять двері, шафи або підлога, нанесіть сухе мило на скрипуче місце (на троси або напрямні).
- Захист скла від запотівання. Щоб уникнути цього неприємного явища, нанесіть невелику кількість сухого мила на скло і протріть його чистою тканиною. Цей метод чудово спрацьовує із дзеркалом у ванній.
- Для "реанімації" блискавки. Застібки на куртці, сумці чи штанах, які безнадійно застрягли, достатньо протерти сухим милом. Після цього бігунок має працювати нормально.
- Усунення неприємних запахів. Замість того, щоб використовувати ароматичні свічки, освіжіть свою шафу, просто поклавши всередину шматок пахучого мила.
- Видалення плям. Якщо вам потрібно прибрати жовті плями на комірі чи будь-які інші плями на одязі, натріть їх звичайним милом і тримайте їх у такому вигляді, аж доки одяг не буде пратися.
- Садівництво. Мило допоможе позбутися комах, мишей та інших садових шкідників. Для цього розріжте шматок мила навпіл і надіньте кожну частину на металевий або дерев'яний стрижень, зробіть із таких стрижнів своєрідну огорожу по всьому саду. Не гірше спрацює і варіант повісити шматочки мила.
- Тісне взуття. Достатньо намилити ті частини взуття, які спричиняють тертя, наприклад, верхню і внутрішню частини та краї. Ця проблема вас більше не турбуватиме.
- Забивання цвяхів. Перш ніж починати забивати цвяхи та вкручувати шурупи, нанесіть мило. Ви можете зробити те ж саме з іншими інструментами, швейними голками тощо.
- Використовуйте для розмітки. Якщо вам потрібно позначити лінії розрізу під час шиття, використовуйте мило замість крейди або маркера — така бюджетна альтернатива нічим не гірша.
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