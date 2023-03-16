Звичайне мило творить дива: топ-10 способів його застосування поза межами ванної

Звичайний брусок мила може знадобитися не тільки для миття рук

Звичайне мило можна застосовувати не тільки у гігієнічних цілях, а й для наведення порядку у домі. А ще — у садівництві. І для вирішення деяких інших побутових проблем.

Топ-10 способів застосування мила не за призначенням наводить сайт Ukr.Media. Деякі з них здаються майже очевидними, інші ж — дуже оригінальні і взагалі невідомо, як людство до цього дійшло.

Як використовувати мило у господарстві

Укуси комах. Якщо вас турбують укуси комах, просто намочіть мило і потріть місце укусу. Це має позбавити неприємних симптомів.

Якщо вас турбують укуси комах, просто намочіть мило і потріть місце укусу. Це має позбавити неприємних симптомів. Від скрипу речей. Якщо в домі скриплять двері, шафи або підлога, нанесіть сухе мило на скрипуче місце (на троси або напрямні).

Якщо в домі скриплять двері, шафи або підлога, нанесіть сухе мило на скрипуче місце (на троси або напрямні). Захист скла від запотівання. Щоб уникнути цього неприємного явища, нанесіть невелику кількість сухого мила на скло і протріть його чистою тканиною. Цей метод чудово спрацьовує із дзеркалом у ванній.

Щоб уникнути цього неприємного явища, нанесіть невелику кількість сухого мила на скло і протріть його чистою тканиною. Цей метод чудово спрацьовує із дзеркалом у ванній. Для "реанімації" блискавки. Застібки на куртці, сумці чи штанах, які безнадійно застрягли, достатньо протерти сухим милом. Після цього бігунок має працювати нормально.

Застібки на куртці, сумці чи штанах, які безнадійно застрягли, достатньо протерти сухим милом. Після цього бігунок має працювати нормально. Усунення неприємних запахів. Замість того, щоб використовувати ароматичні свічки, освіжіть свою шафу, просто поклавши всередину шматок пахучого мила.

Видалення плям. Якщо вам потрібно прибрати жовті плями на комірі чи будь-які інші плями на одязі, натріть їх звичайним милом і тримайте їх у такому вигляді, аж доки одяг не буде пратися.

Якщо вам потрібно прибрати жовті плями на комірі чи будь-які інші плями на одязі, натріть їх звичайним милом і тримайте їх у такому вигляді, аж доки одяг не буде пратися. Садівництво. Мило допоможе позбутися комах, мишей та інших садових шкідників. Для цього розріжте шматок мила навпіл і надіньте кожну частину на металевий або дерев'яний стрижень, зробіть із таких стрижнів своєрідну огорожу по всьому саду. Не гірше спрацює і варіант повісити шматочки мила.

Мило допоможе позбутися комах, мишей та інших садових шкідників. Для цього розріжте шматок мила навпіл і надіньте кожну частину на металевий або дерев'яний стрижень, зробіть із таких стрижнів своєрідну огорожу по всьому саду. Не гірше спрацює і варіант повісити шматочки мила. Тісне взуття. Достатньо намилити ті частини взуття, які спричиняють тертя, наприклад, верхню і внутрішню частини та краї. Ця проблема вас більше не турбуватиме.

Достатньо намилити ті частини взуття, які спричиняють тертя, наприклад, верхню і внутрішню частини та краї. Ця проблема вас більше не турбуватиме. Забивання цвяхів. Перш ніж починати забивати цвяхи та вкручувати шурупи, нанесіть мило. Ви можете зробити те ж саме з іншими інструментами, швейними голками тощо.

Перш ніж починати забивати цвяхи та вкручувати шурупи, нанесіть мило. Ви можете зробити те ж саме з іншими інструментами, швейними голками тощо. Використовуйте для розмітки. Якщо вам потрібно позначити лінії розрізу під час шиття, використовуйте мило замість крейди або маркера — така бюджетна альтернатива нічим не гірша.

Раніше ми розповідали про 5 геніальних трюків із металевою губкою. Ця річ, виявляється, досить універсальна і може допомогти вирішити чимало побутових проблем.