Підошва буде блищати: як очистити брудну праску легко та швидко

Прилад буде як зовсім новенький!

Ніхто не сперечається, що сучасна техніка значно полегшує наше життя у побутовому питанні. Однак вона, як і інші речі, потребує постійного та якісного догляду. Наприклад, якщо довгий час ігнорувати необхідність чищення праски, наслідки не забаряться.

Через нагар на підошві праски, сам прилад погано ковзатиме по одязі, залишаючи за собою плями та розводи. Щоб заощадити на покупці нового помічника, пропонуємо скористатися одним простим та ефективним лайфхаком. Знадобиться лише зубна паста і стара зубна щітка, пише cpykami.

Як почистити праску від нагару

Нагріваємо праску, наносимо трохи зубної пасти на забруднення. Потім зубною щіткою добре чистимо теплу підошву. Після цієї процедури вимикаємо праску, а залишки пасти прибираємо ганчіркою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити праску за 30 секунд. Для цього є один дуже простий та ефективний спосіб.