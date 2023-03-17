Приготуйте гель для прання з копійчаних засобів: вистачить на довгий час

Потрібно всього 3 доступні компоненти

Ціни на якісний пральний порошок зараз боляче кусаються, тож справлятися із забрудненнями на одязі для більшості українців стало справжнім випробуванням. Але цю проблему можна розв'язати, і досить бюджетно!

Пропонуємо приготувати натуральний, гіпоалергенний домашній гель для прання, який виходить із невеликої кількості інгредієнтів. Цього саморобного засобу вийде дуже багато на відміну від магазинного аналога. Про це пише cpykami.

Як зробити гель для прання своїми руками

Беремо 900 г натурального мила (господарського чи дитячого), натираємо на тертці або просто нарізаємо на шматочки. Заливаємо 3 л окропу. Перемішуємо до розчинення мила. За бажанням можна додати барвник для мила (необов’язково). Всипаємо 3 столові ложки кальцинованої соди. Перемішуємо ще раз. Переливаємо готовий гель для прання у зручну ємність.

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