Як почистити гранат за хвилину: найпростіший спосіб (відео)

Чистити гранат простіше простого

Гранат – смачний та корисний фрукт. Але від природи він має й недолік — тверду шкірку, яку не так просто зняти голими руками. Але якщо озброїтися ножем і знати деякі тонкощі, почистити гранат можна за хвилину.

Є кілька факторів, які варто врахувати

Вибирайте правильний плід. У стиглого гранату шкірка буде сухою, без пошкоджень та плісняви. При однакових параметрах стиглий плід буде важчим за зелений.

Ніж для роботи з гранатом має бути добре заточений.

Для того, щоб зерна легко відокремлювалися від шкірки, покатайте плід по стільниці. Але не перестарайтеся.

Як швидко почистити гранат

Розділіть гранат на дві половини. Візьміть одну його частину шкіркою вгору і тримаючи над мискою, стукайте по ньому ложкою або лопаткою. Отримані зерна можна використовувати для приготування салату, або їсти ложкою.

Швидкий спосіб чищення гранату

Це спосіб почистити гранат найшвидший, але він, на жаль, не вбереже вас від бризок. Щоб мінімізувати можливість потрапляння соку куди не треба, тримайте руку з гранатом ближче до миски. Якщо ж крапля гранатового соку потрапила на одяг, скористайтеся одним із простих способів позбавлення від плям.

Раніше "Телеграф" ділився способом, як значно полегшити чищення гарбуза.