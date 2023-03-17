Як захистити меблі від собаки за допомогою мила: незвичайний лайфхак

Метод досить дивний, але дієвий

А ви знали, що мило можна використовувати не тільки для миття ? Можливо це буде дивно звучати, але цей маленький мильний брусок може привчити вашого пса гризти меблі. Якщо ви ніяк не можете впоратися з цим, обов’язково спробуйте цей лайфхак.

Замість того, щоб використовувати якісь спеціальні речовини, спреї або суміші, які можна придбати в зоомагазині, можна використовувати звичайне мило, пише santeplus. Ну і як приємний бонус — меблі будуть чистими.

Як використовувати мило для захисту меблів від собаки

Якщо ваша собака схильна гризти ваші меблі, то використання шматка мила в цьому випадку може допомогти. Досить просто потерти цим мийним засобом ту зону, яка приваблює вашого чотирилапого друга.

Ви побачите, що він швидко відмовиться від цієї звички через смак, який мило залишатиме в роті. Ви можете сміливо використовувати мило на різних меблях, які звик є ваш чотирилапий друг.

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