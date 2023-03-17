Навіщо сипати в пральну машинку лимонну кислоту: хитрість, яка допоможе уникнути поломок

Очищення машини має вирішальне значення, якщо ви хочете підтримувати її належне функціонування

На сьогодні пральна машина залишається одним із найдорожчих побутових приладів. Якщо його не доглядати, він досить швидко вийде з ладу. А барабан і зовсім є ідеальним місцем для утворення плісняви та накипу, які можуть скоротити термін служби вашої машинки. Тому регулярний догляд просто необхідний.

Харчова сода і білий оцет є одними з найчастіше використовуваних засобів для очищення пральної машини, проте лимонна кислота також не залишилася осторонь, пише santeplus.

Як почистити пральну машину лимонною кислотою?

Щоб використати лимонну кислоту для цієї мети, просто засипте 120 г цього порошку в барабан пральної машини і запустіть найдовший цикл прання, вибравши високу температуру.

Таким чином, ви зможете дуже ефективно нейтралізувати неприємні запахи, які можуть походити від приладу, а також зруйнувати вапняк, що скупчився всередині пральної машини. Але це ще не все, адже цей процес також усуває грибки та бактерії, які раніше утворилися у барабані.

Для чищення пральної машинки ви можете скористатися також і таблетками для посудомийних машин. Як це зробити правильно і без негативного на саму техніку, "Телеграф" писав раніше.