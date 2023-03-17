Який засіб потрібно нанести на диван, щоб освіжити оббивку: елементарний трюк

Підручні засоби допоможуть вивести з дивана пляму і приберуть неприємний запах

Диван – обов’язковий предмет меблів у будь-якому будинку. Наші улюбленці (та й ми самі) іноді ставимо плями на ньому, а оббивка з часом може мати затхлий запах. Однак прості лайфхаки допоможуть очистити диван у домашніх умовах.

Як пише видання Express, навести лад з диваном можна за допомогою підручних засобів і пилососа. А завдяки трюку із харчовою содою оббивка матиме свіжий вигляд.

Насамперед, рекомендується регулярно пилососити диван. Незалежно від того, зроблений він зі шкіри або тканини, використовуйте насадку з м’якою щіткою, щоб видалити весь пил або сміття, що скупчилися на поверхні або в проміжках між подушками.

Як вивести пляму з дивана

Використання м’якого засобу для миття посуду може бути ефективним методом видалення плям на лляних або оббитих тканиною диванах. Просто приготуйте розчин із теплої води та м’якого мила, потім акуратно протріть ділянку губкою. Не втирайте його і не використовуйте абразивні засоби для чищення, тому що це, ймовірно, посилить пляму. Ви можете видалити будь-які незначні плями або сліди м’якою та чистою тканиною з мікрофібри.

Як освіжити оббивку дивана за допомогою харчової соди

Щоб диван завжди пахнув свіжістю та чистотою, експерти радять посипати диван перед сном розчином соди. Вранці, після того, як порошок прибере всі запахи, зберіть порошок пилососом. Харчова сода нейтралізує запах, залишаючи ваш диван свіжим та без зайвих ароматів.

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