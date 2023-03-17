Експерти розповіли, чи можна лишати в розетці "пусту" зарядку — без телефона

Причини та наслідки такої звички можуть здивувати багатьох користувачів

Кожен власник смартфона змушений користуватися зарядним пристроєм. І якщо йдеться про стандартну зарядку, яка складається з USB-шнура та спеціального блоку, то ви, мабуть, бодай раз задумувались над тим, що підключають першим: телефон до зарядки чи зарядку до розетки. Ще одне питання, над яким часто задумуються користувачі: чи можна залишати зарядний пристрій у розетці — без підключеного гаджета?.. Відповідь на це питання точно знають експерти.

Існують щонайменше три міфи щодо цього. Їх розбирає та пояснює з експертної точки зору сайт itechua.

Міф #1. Споживання електроенергії

Мабуть, ви не раз задумувалися над тим, чи споживає електрику зарядний пристрій, коли до нього нічого не підключено. І відповідь однозначна: так, споживає. Небагато, але за рік щось таки "набіжить" — доведеться заплатити приблизно за 2-3 зайві кіловати. Тому, з погляду економії електроенергії, зарядку з розетки краще вимикати.

Міф #2. Зменшується термін служби

Якісний блок із середнього цінового діапазону має прослужити близько 6 років. Гірший за якістю, відповідно, працюватиме менше.

Залежить це частково і від того, які конденсатори електролітів встановлені на зарядному пристрої. Саме цей елемент зношується у першу чергу, пропускаючи з часом все менше струму, що негативно позначається на зарядці ваших гаджетів. Зношується зарядка і будучи просто підключеною до розетки — з телефоном чи без. Блок живлення нагрівається, а термін його служби при цьому зменшується.

Міф #3. Пожежна безпека

Тут усе просто: дешева зарядка без гарантії та сертифіката якості – надто ненадійно, якісна фірмова — те, що треба. Дешевий зарядник, постійно увімкнений у розетку, дійсно може призвести до поганих наслідків, адже йому страшний і перегрів, і стрибки напруги.

Отже, на перший погляд, нічого поганого у залишенні зарядки підключеною до електромережі немає. Однак є чимало дрібних неприємних і навіть небезпечних факторів, які можуть мати дуже погані наслідки, тож краще її усе-таки витягувати з розетки.

Раніше ми розповідали, чому заряджати телефон до 100% — дуже погана ідея. Експерти назвали кілька причин, дізнавшись які, ви перестанете так робити.