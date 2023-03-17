Як охолодити вино: 3 корисні лайфхаки

Довести вино до бажаної температури можна кількома простими способами

Вино правильно подавати охолодженим. Оптимальна температура відрізняється для різних видів, але для більшості сортів вона повинна бути не вище 16 градусів.

Хоча все краще планувати заздалегідь, у житті трапляються раптові моменти, які передбачають вживання вина. На щастя, є способи, що дозволяють швидко довести напій до кондиції, пише Usualwines.

1. Занурить вино в солону крижану воду

Найшвидший спосіб охолодити вино — занурити пляшку у цебро з льодом і сіллю.

Сіль знижує температуру замерзання води й це дозволяє їй ставати набагато холоднішою.

У цебро з льодом помістіть пляшку, наповніть його водою. Насипте багато солі. Декілька столових ложок буде недостатньо. Потім покладіть кубики льоду.

Обов’язково повністю занурте пляшку з вином, як тільки суміш солоної води та льоду буде готова. Приблизно через 15 хвилин вино буде готове до вживання.

Порада: щоб суміш охолонула ще швидше, переміщуйте пляшку із сумішшю кожні кілька хвилин. Тільки не робіть цього з шампанським чи іншими ігристими винами.

2. Розлийте вино по келихах і поставте в холодильник

Просто налийте вино в келих і перед тим, як поставити його в холодильник, накрийте поліетиленовою плівкою, щоб "запечатати" аромати, звести до мінімуму окислення і запобігти попаданню чогось із холодильника в келих.

Винний келих тонший за пляшку і вино в ньому охолоне значно швидше. Вино буде готове приблизно через 30 хвилин, а не в середньому через 90 хвилин, як охолодження цілої пляшки у холодильнику.

Порада: ставте наповнені склянки на полицю в задній частині холодильника, а не на двері. Це не тільки запобігатиме падінню склянок та їх можливе проливання, але й допоможе краще охолоджувати напій (особливо якщо ви часто відкриваєте холодильник).

3. Додайте кілька заморожених ягід винограду

За винним етикетом кубики льоду не можна додавати у вино. Лід танутиме, розбавлятиме напій і він втратить свої властивості. Найкраща альтернатива кубикам льоду – заморожений виноград. Це ефективний та візуально привабливий спосіб охолодити вино за лічені хвилини.

Порада: вибирайте червоний виноград для червоного вина та зелений виноград для білого вина.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами, що допоможуть відкрити пляшку вина без штопора.