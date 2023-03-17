Ламати не доведеться: як відкрити навісний замок, якщо втратили ключі

Допоможе звичайна пальчикова батарейка

Дрібні замки є дуже зручною річчю, яка використовується практично в будь-якому домогосподарстві. Однак з ким завгодно може статися ситуація, коли ключі загубилися і відновити їх немає жодної можливості. Втім, відкрити замок можна і не вдаючись до допомоги монтувалки та грубої сили.

Цікавим лайфхаком поділилося видання Sante Plus, яке пропонує для цього використовувати звичайну пальчикову батарейку.

Насамперед з батарейки необхідно зняти сталеву "обгортку", для цього знадобиться викрутка або плоскогубці і трохи спритності рук.

Потім за допомогою ножиць по металу необхідно вирізати з неї конструкцію у формі літери "Т". Слідкуйте за тим, щоб бічні сторони могли легко обхопити скобу замка і без проблем ковзали нею.

Нижню сторону "вкладки", що вийшов, необхідно просунути в щілину між скобою і корпусом з того боку замку, з якої він відкривається.

Натисніть на вкладку, щоб він потрапив у механізм замка та переверніть його.

Якщо ви все зробили правильно, замок відкриється без проблем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як видалити іржу з будь-яких предметів за допомогою підручних засобів.