Простіше не буває: як швидко почистити жалюзі, навіть не знімаючи їх

Три легкі способи прибрати пил за лічені хвилини

Жалюзі – це хороша альтернатива звичайним шторам. Цей атрибут не тільки захищає від сонця, а й закриє ваші вікна від чужих поглядів. Однак за ними потрібен особливий догляд, адже очистити їх від пилу дуже непросто, на відміну від штор і тюлів, які достатньо просто закинути у пральну машину.

Щоб якісно очистити жалюзі, зазвичай їх знімають і миють повністю. Однак це зовсім необов’язково — є простіші способи почистити їх пилу та бруду. Трьома хитрими трюками ділиться сайт 5 minute crafts. Ці лайфхаки значно прискорять ваше прибирання і дозволять зекономити власні сили.

#1. Щітка для фарби або пензлик

Візьміть щіточку, змочіть її водою і покладіть перпендикулярно до жалюзів. Тоді починайте проводити нею з одного боку в інший. Повторюйте цю процедуру з кожною планкою, регулярно змиваючи бруд з вашого пензлика.

#2. Губка для миття посуду

Візьміть 2 губки і виріжте збоку у кожній широкий отвір. Візьміть пару кухонних щипців й вставте їх в отвори. Намочіть обидві губки і починайте очищення жалюзі, добре притискаючи губки щипцями і проводячи ними по планках.

#3. Тканинні рукавички

Візьміть миску з теплою водою і додайте туди 1 ст.л. харчової соди. Гарно перемішайте, щоб сода повністю розчинилася. Одягніть рукавичку і занурте руку в миску (під тканинні рукавички краще одягнути ще й звичайні латексні, аби захистити свої руки від соди та бруду). Очистіть кожну планку по черзі, просто стискаючи їх між пальцями, і проводячи рукою зы сторони в сторону.

Раніше ми розповідали, чим помити вікна, щоб вони засяяли вже за 10 хвилин. Цей простий трюк допоможе зберегти сили та нерви, намиваючи брудні вікна після зими. Він також згодиться для миття дзеркал.