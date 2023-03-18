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Велику ковдру можна випрати без машинки: ось як це зробити

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Можна обійтися без пральної машини та хімчистки
Можна обійтися без пральної машини та хімчистки. Фото pexels.com

Тяжкі пледи та ковдри зазвичай не поміщаються в барабан

Настала весна, незабаром зовсім потеплішає і треба буде ховати в шафи теплі ковдри та пледи. Але насамперед їх треба звичайно ж випрати. І ось із цим може виникнути проблема, бо далеко не в кожну пральну машину поміститься велика ковдра. А якщо і вдасться розмістити її всередині барабана, при намоканні вона може стати дуже важкою і призвести до поламання машини.

Щоб випрати ковдру необов’язково нести її в хімчистку. Цілком реально впоратися із завданням у домашніх умовах. І цей спосіб досить простий.

Як випрати ковдру вручну

  1. Наберіть у ванну теплу воду. Вибирайте таку температуру, яка не пошкодить матеріали, з яких пошита ковдра.
  2. Додайте у воду пральний порошок або гель для прання.
  3. Покладіть ковдру (або плед) у ванну. Вода має покривати її.
  4. Залишіть ковдру відмокати години на 4.
  5. Залізьте у ванну і гарненько потупцюйте по ковдрі. Як альтернативу можна використовувати швабру.
  6. Спустіть воду.

Прополощіть ковдру тим же способом. Потрібно буде змінити воду 3-4 рази.

Як віджати ковдру

Щоб вода стікала, потрібно поставити у ванну табуретки та розкласти на них ковдру або плед. У такому положенні ковдру потрібно залишити на кілька годин, а ще краще на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гель для прання з копійчаних засобів.

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#Прання #Лайфхак #Електричне ковдру