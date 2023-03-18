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Навіщо протирати дзеркало чаєм: не всі знають про цю хитрість

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Маловідомий спосіб використання чайної заварки
Маловідомий спосіб використання чайної заварки. Фото freepik.com

Протріть дзеркало міцним чаєм і результат вас приємно здивує

Чай — це не тільки один з найпопулярніших напоїв у всьому світі з тисячолітньою історією, але й напрочуд корисний засіб для прибирання будинку.

Звичайно його не можна використовувати як універсальний засіб для прибирання. Але є настільки дивовижні засоби застосування чаю, які залишать традиційні засоби для миття осторонь.

Чай має високий рівень терпкості, що робить його дуже корисним для боротьби з жиром та пилом. Це відбувається через високий рівень дубильних речовин у його складі.

Саме завдяки цій властивості чай надасть блиску дзеркалам та вікнам, якщо використовувати його для миття.

Засіб для миття із чорним чаєм:

  • Заваріть міцний чай. Використовуйте 5 пакетиків чаю на 1 л води.
  • Дайте настоятися заварці одну годину.
  • Перелийте заварку в пляшку з розпилювачем або змочіть у розчині бавовняну тканину.
  • Очистить дзеркало або вікно та відполіруйте його.

Завдяки цьому засобу ваші дзеркала будуть сяяти чистотою без розводів.

Раніше "Телеграф" ділився правилами очищення йоржика для унітаза.

Теги:
#Чай #Прибирання #Вікна #Люстерко #Дзеркала