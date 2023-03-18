Навіщо протирати дзеркало чаєм: не всі знають про цю хитрість
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Протріть дзеркало міцним чаєм і результат вас приємно здивує
Чай — це не тільки один з найпопулярніших напоїв у всьому світі з тисячолітньою історією, але й напрочуд корисний засіб для прибирання будинку.
Звичайно його не можна використовувати як універсальний засіб для прибирання. Але є настільки дивовижні засоби застосування чаю, які залишать традиційні засоби для миття осторонь.
Чай має високий рівень терпкості, що робить його дуже корисним для боротьби з жиром та пилом. Це відбувається через високий рівень дубильних речовин у його складі.
Саме завдяки цій властивості чай надасть блиску дзеркалам та вікнам, якщо використовувати його для миття.
Засіб для миття із чорним чаєм:
- Заваріть міцний чай. Використовуйте 5 пакетиків чаю на 1 л води.
- Дайте настоятися заварці одну годину.
- Перелийте заварку в пляшку з розпилювачем або змочіть у розчині бавовняну тканину.
- Очистить дзеркало або вікно та відполіруйте його.
Завдяки цьому засобу ваші дзеркала будуть сяяти чистотою без розводів.
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