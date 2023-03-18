Батарея смартфона проживе набагато довше: як використовувати техніки "20-80" та "50-70"

Це два основні принципи, які дозволять продовжити життя акумулятора вашого смартфона

Часте розряджання — одна з головних проблем усіх власників смартфона. Раніше ми розповідали про найпоширеніші помилки, які допускають більшість людей під час зарядки телефона. Тепер же розкажемо, як насправді потрібно заряджати свій гаджет, щоб його батарея прослужила максимально довго.

Двома цікавими способами ділиться gazeta.ua. Йдеться про тактику "20-80" та "50-70". Що вони означають і як це працює, пояснюємо далі.

Тактика зарядки телефону "20-80"

Один з двох найпопулярніших методів заряджання смартфона передбачає його розрядку щонайбільше до 20% — це нижній можливий поріг, а заряджання — не більш як до 80% — це верхня межа, до якої варто тримати гаджет підключеним до зарядного пристрою. Це дозволяє батареї не працювати на повну потужність, тим самим зношуючись набагато швидше. Підтримувати саме такий рівень заряду досить просто, потрібно тільки звикнути до такого нововведення.

Тактика зарядки телефону "50-70"

Інший варіант — заряджати телефон до 50-70% і не більше. Цей метод передбачає набагато частіші невеличкі цикли підзарядки гаджета протягом дня. Дотримуватися такої тактики буде складніше — вам доведеться практично цілий день стежити за рівнем заряду батареї. Так, літій-іонна батарея здатна підтримувати свою працездатність близько 500 циклів повної зарядки – від 0 до 100%. Але термін служби акумулятора можна збільшити втричі у тому випадку, якщо його розряджати і заряджати циклами по 50%.

Яку б тактику ви не вибрали, пам'ятайте, що телефон краще працює і довше зберігає свої початкові характеристики акумулятора, якщо підзаряджається часто і в межах середніх значень. Тож не допускайте його розрядки до 0% і не заряджайте до 100%.

Раніше ми розповідали, чи можна залишати в розетці "пусту" зарядку — без телефона. Причини та наслідки такої звички можуть здивувати багатьох користувачів.