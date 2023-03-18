Як зробити килим ідеально чистим, навіть його не знімаючи: топ-3 геніальні рішення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найкращі бюджетні розчини, які легко приготувати вдома, і які не поступаються магазинній хімії
Килим — часто одна з найбрудніших речей у домі. Його потрібно регулярно пилососити та відчищати від бруду, з яким пилосмок не впорається. Ми вже розповідали, як прибрати плями з килима за допомогою простих підручних засобів, а тепер розкажемо, як якісно відчистити його без використання спеціальної побутової хімії.
Три бюджетні лайфхаки, якими часто користуються досвідчені господині, пропонує сайт "Книга порад". У всіх трьох випадках потрібно буде приготувати простий миючий розчин, який легко впорається з брудом, а вам навіть не доведеться знімати килим і виносити його на вулицю.
Засіб № 1. Сода та оцет
Цей спосіб підійде для килима з натурального матеріалу. А от штучний може пошкодитися оцтом, тому будьте обережні.
Складові:
- Тепла вода 1 л
- Харчова сода 2 ст.л.
- Оцет 9% 8 ст.л.
- Будь-який миючий засіб 4 ст.л.
Спосіб приготування:
Цієї кількості буде цілком достатньо для килима розміром 2х2,8 м. Якщо у вас більший килим, то готуйте розчин, виходячи з вказаних вище пропорцій.
- Спершу потрібно ретельно пропилососити килим або принаймні вимести сміття з нього віником.
- У мисці змішайте третину теплої води з содою та миючим засобом, все добре перемішайте до утворення піни і за допомогою поролонової губки нанесіть цей засіб на поверхню килима.
- Після цього починайте очищення полотна щіткою з жорсткою щетиною.
- Тоді знову нанесіть цей розчин на килим і залиште його на 30 хв, щоб брудні місця розчинилися.
- Тоді налийте у окрему ємність наступну третину теплої води, додайте оцет і перемішайте.
- Розподіліть цей розчин по всьому килиму, який попередньо треба просякнути содовим розчином.
- Знову очистіть килим щіткою, почекайте 5 хв і змийте залишки з килима водою.
Засіб № 2. Господарське мило
Натріть на великій тертці звичайне господарське мило і залийте його літром гарячої води. Дочекайтеся повного розчинення і перелийте розчин у пульверизатор, а тоді нанесіть цей засіб на брудні плями на килимі. Доведеться трохи потерти проблемне місце щіткою. Після цього залиште розчин із господарського мила на килимі, а коли він висохне, просто приберіть пилососом.
Засіб № 3. Оцет, сода та миюче для посуду
Складові:
- Харчова сода 1 ст.л.
- Миючий засіб — 1 ст.л.
- Оцет 9% 1 ст.л.
- Вода 1 л (кімнатної температури)
Як приготувати:
- Перед початком застосування розчину ретельно почистьте килим пилососом або просто підметіть його.
- Змішайте усі складові. Отриманим розчином обробіть килим із пульверизатора та залиште на 5 хв.
- Після цього почистьте його за допомогою щітки та витріть чистою ганчіркою, вмоченою у воду.
Раніше ми розповідали, як швидко почистити жалюзі, навіть не знімаючи їх. Розповідаємо про три прості способи прибрати пил за лічені хвилини.