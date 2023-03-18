Як зробити килим ідеально чистим, навіть його не знімаючи: топ-3 геніальні рішення

Найкращі бюджетні розчини, які легко приготувати вдома, і які не поступаються магазинній хімії

Килим — часто одна з найбрудніших речей у домі. Його потрібно регулярно пилососити та відчищати від бруду, з яким пилосмок не впорається. Ми вже розповідали, як прибрати плями з килима за допомогою простих підручних засобів, а тепер розкажемо, як якісно відчистити його без використання спеціальної побутової хімії.

Три бюджетні лайфхаки, якими часто користуються досвідчені господині, пропонує сайт "Книга порад". У всіх трьох випадках потрібно буде приготувати простий миючий розчин, який легко впорається з брудом, а вам навіть не доведеться знімати килим і виносити його на вулицю.

Засіб № 1. Сода та оцет

Цей спосіб підійде для килима з натурального матеріалу. А от штучний може пошкодитися оцтом, тому будьте обережні.

Складові:

Тепла вода 1 л

Харчова сода 2 ст.л.

Оцет 9% 8 ст.л.

Будь-який миючий засіб 4 ст.л.

Спосіб приготування:

Цієї кількості буде цілком достатньо для килима розміром 2х2,8 м. Якщо у вас більший килим, то готуйте розчин, виходячи з вказаних вище пропорцій.

Спершу потрібно ретельно пропилососити килим або принаймні вимести сміття з нього віником. У мисці змішайте третину теплої води з содою та миючим засобом, все добре перемішайте до утворення піни і за допомогою поролонової губки нанесіть цей засіб на поверхню килима. Після цього починайте очищення полотна щіткою з жорсткою щетиною. Тоді знову нанесіть цей розчин на килим і залиште його на 30 хв, щоб брудні місця розчинилися. Тоді налийте у окрему ємність наступну третину теплої води, додайте оцет і перемішайте. Розподіліть цей розчин по всьому килиму, який попередньо треба просякнути содовим розчином. Знову очистіть килим щіткою, почекайте 5 хв і змийте залишки з килима водою.

Засіб № 2. Господарське мило

Натріть на великій тертці звичайне господарське мило і залийте його літром гарячої води. Дочекайтеся повного розчинення і перелийте розчин у пульверизатор, а тоді нанесіть цей засіб на брудні плями на килимі. Доведеться трохи потерти проблемне місце щіткою. Після цього залиште розчин із господарського мила на килимі, а коли він висохне, просто приберіть пилососом.

Засіб № 3. Оцет, сода та миюче для посуду

Складові:

Харчова сода 1 ст.л.

Миючий засіб — 1 ст.л.

Оцет 9% 1 ст.л.

Вода 1 л (кімнатної температури)

Як приготувати:

Перед початком застосування розчину ретельно почистьте килим пилососом або просто підметіть його. Змішайте усі складові. Отриманим розчином обробіть килим із пульверизатора та залиште на 5 хв. Після цього почистьте його за допомогою щітки та витріть чистою ганчіркою, вмоченою у воду.

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