Що потрібно зробити з новою сковорідкою, щоб страви були безпечними

Цю процедуру необхідно здійснити відразу після покупки кухонного начиння

Будь-яка річ в оселі вимагає до себе дбайливого догляду. Це стосується і кухонного начиння, завдяки якому ми готуємо страви для себе та своїх близьких. Водночас ми не здійснюємо необхідних процедур, які б забезпечували безпеку приготовленої їжі. Наприклад, не підготовлюємо сковорідку, щойно придбану в магазині.

Багато хто і не здогадується, що виріб потрапляє на прилавок із заводу в герметику та тимчасовому технічному мастилі. Звичайне миття не допоможе видалити цей шар, пише ukr.media. Особливо це стосується начиння з емалі, чавуну, сталі.

Як підготувати сковороду до першого використання

Миємо сковороду вручну. Використовуємо будь-який засіб для посуду та губку. Ставимо виріб на плиту і прожарюємо близько 1 хвилини. Виріб з чавуну наповнюємо хорошим шаром олії — це прибере на поверхні шкідливі речовини та створить антипригарний шар. Сковороду з антипригарним покриттям прожарюємо без олії. Даємо сковороді охолонути. Холодною водою прискорювати процес не можна! Потім ще раз миємо виріб м’якою губкою та миючим для посуду у теплій воді.

Раніше "Телеграф" писав, як відмити від жиру скляну кришку від сковорідки. Знадобиться всього 2 інгредієнти.