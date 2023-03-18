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Що потрібно зробити з новою сковорідкою, щоб страви були безпечними

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
На магазинному начинні є технічне мастило Новина оновлена 18 березня 2023, 16:28
На магазинному начинні є технічне мастило. Фото pixabay.com

Цю процедуру необхідно здійснити відразу після покупки кухонного начиння

Будь-яка річ в оселі вимагає до себе дбайливого догляду. Це стосується і кухонного начиння, завдяки якому ми готуємо страви для себе та своїх близьких. Водночас ми не здійснюємо необхідних процедур, які б забезпечували безпеку приготовленої їжі. Наприклад, не підготовлюємо сковорідку, щойно придбану в магазині.

Багато хто і не здогадується, що виріб потрапляє на прилавок із заводу в герметику та тимчасовому технічному мастилі. Звичайне миття не допоможе видалити цей шар, пише ukr.media. Особливо це стосується начиння з емалі, чавуну, сталі.

Як підготувати сковороду до першого використання

  1. Миємо сковороду вручну. Використовуємо будь-який засіб для посуду та губку.
  2. Ставимо виріб на плиту і прожарюємо близько 1 хвилини. Виріб з чавуну наповнюємо хорошим шаром олії — це прибере на поверхні шкідливі речовини та створить антипригарний шар. Сковороду з антипригарним покриттям прожарюємо без олії.
  3. Даємо сковороді охолонути. Холодною водою прискорювати процес не можна!
  4. Потім ще раз миємо виріб м’якою губкою та миючим для посуду у теплій воді.

Раніше "Телеграф" писав, як відмити від жиру скляну кришку від сковорідки. Знадобиться всього 2 інгредієнти.

Теги:
#Сковорода #Частка #Лайфхак #Сковорідка