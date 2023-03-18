Будуть як новенькі: як відмити жир із кромки кришок без зусиль

Більше не доведеться довго мучитися

Щоб відчистити скляну кришку від налиплого жиру, купувати дорогі хімзасоби необов’язково. З цим завданням добре впораються натуральні та бюджетні продукти, які є в кожній оселі.

Коли важко повністю видалити залишки їжі та налиплого жиру зі скляних кришок, на допомогу прийде гірчичний порошок. Зробити таку чистку дуже просто, швидко та ефективно, пише cpykami.

Як відмити жир із кромки кришки

Нагріваємо 3 л води. У великий таз додаємо 1 столову ложку гірчичного порошку, 2 столові ложки соди і 1 столову ложку будь-якого миючого засобу для посуду. Заливаємо окропом. Поміщаємо кришку в таз із розчином і залишаємо на 5 хвилин, потім просто чистимо за допомогою щітки. І кришки будуть як новенькі!

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно почистити тостер від крихт та нагару. Названо єдину частину пристрою, яку можна мити без побоювання.