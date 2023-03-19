Маленька хитрість зробить ананас солодшим і соковитішим: ось що потрібно зробити

Проверніть один трюк і ви отримаєте найсмачніший ананас

Ананас стає солодше тільки коли дозріває на рослині. Як тільки плід зірвано, стати стиглим він не може, на відміну від авокадо, який може дозріти в домашніх умовах.

Щоб вибрати смачний ананас, потрібно пам’ятати, що у стиглого фрукта буде суха плодоніжка та густий пагін. Очі ананаса мають бути жовто-коричневого кольору з підсохлими кінчиками. Зелена шкірка сигналізує про незрілість плода, а бура — про те, що він зіпсований. На фрукті не повинно бути плям і білих борозенок, а на відстані витягнутої руки він повинен видавати приємний аромат.

Якщо ж вам попався не зовсім соковитий і зрілий ананас, не поспішайте засмучуватися. Є спосіб, який допоможе зробити фрукт смачнішим, ділиться ресурс Food52.

Завдяки нехитрим маніпуляціям солодкі соки з більш зрілої частини ананаса (нижньої частини, де він був з’єднаний з рослиною) стікуть вниз, поширяться по фрукту і стане смачнішим.

Як довести ананас до стиглості

Зріжте верхівку ананаса.

Покладіть ананас зрізом на тарілку.

Накрийте ананас фольгою або харчовою плівкою та покладіть у холодильник.

Через 2-3 дні дістаньте ананас із холодильника і наріжте його. Ви побачите, що фрукт став солодшим і соковитішим.

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