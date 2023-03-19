Робіть це зі своєю пральною машинкою - і вона більше ніколи не зламається

Догляд за пральною машинкою має бути регулярним

Щоб ваша пралка прослужила вам вірою та правдою довгі роки, потрібно періодично проводити просте чищення машинки. Такі профілактичні заходи допомагають позбутися запаху, накипу, плісняви та будь-якого бруду, що накопичується в процесі роботи.

Саме тому ми вирішили поділитися з вами легкими способами, які по ефективності не поступаються дорогим обслуговуванням побутової техніки. Про те, як правильно очистити барабан, відсік для порошку та кондиціонера, гумки та дверцята, пише cpykami.

Як чистити пральну машину правильно

Розводимо соду водою у пропорції 2:1. Наносимо пасту на барабан, залишаємо на 10 хвилин, потім вологою ганчіркою видаляємо залишки пасти. Тепер у відсік для рідкого порошку наливаємо 1 склянку оцту, запускаємо з порожнім барабаном найдовше прання на найвищій температурі, щоб від неприємного запаху та накипу не залишилося і сліду.

Гумки та дверцята легко очищаються від нальоту та плісняви за допомогою оцту та будь-якого миючого засобу для посуду в пропорції 1:1. Наносимо суміш губкою на гумку та дверцята, чистимо і просто видаляємо вологою ганчіркою.

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