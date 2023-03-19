Рус

Як заточити ніж фольгою: простий і доступний спосіб заточування за лічені секунди

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як заточити ніж без спеціальних інструментів – лайфхак Новина оновлена 19 березня 2023, 11:12
Як заточити ніж без спеціальних інструментів – лайфхак. Фото pexels.com

Трохи фольги поверне гостроту вашим кухонним ножам

Алюмінієва фольга — один із найкорисніших предметів у будинку. Він чудово підходить для зберігання залишків їжі, покриття продуктів у духовці і навіть може покращити сигнал домашнього WiFi. Але чи знали ви, що цей "блискучий папір" — це чудовий і швидкий спосіб ув’язнити будь-який ніж.

Якщо у вас тупі ножі і ви не знаєте, як їх точити, дійсно можна обійтися простим шматком алюмінію, щоб відновити гостроту, пише santeplus.

Як заточити ніж фольгою

Якщо у вас немає інструменту для заточування під рукою, знайте, що алюмінієва фольга – не єдина альтернатива для заточування лез ваших ножів. Ви можете дуже швидко та регулярно точити свої ножі – це дуже просто:

  • Відріжте кілька шматочків алюмінієвої фольги
  • Складіть їх кілька разів, щоб вийшло близько шести шарів або навіть більше.
  • Закріпіть шари алюмінію на столі за допомогою скотчу
  • Потім проведіть ножем по алюмінію вперед і назад по одному, а потім з іншого боку леза. Будьте обережні, щоб не зашкодити собі!

Раніше "Телеграф" писав про корисні застосування винної пробки на кухні. Ці поради стануть у пригоді господиням і навіть врятують від неприємних ситуацій.

Теги:
#Ніж #Лайфхак