Як заточити ніж фольгою: простий і доступний спосіб заточування за лічені секунди

Трохи фольги поверне гостроту вашим кухонним ножам

Алюмінієва фольга — один із найкорисніших предметів у будинку. Він чудово підходить для зберігання залишків їжі, покриття продуктів у духовці і навіть може покращити сигнал домашнього WiFi. Але чи знали ви, що цей "блискучий папір" — це чудовий і швидкий спосіб ув’язнити будь-який ніж.

Якщо у вас тупі ножі і ви не знаєте, як їх точити, дійсно можна обійтися простим шматком алюмінію, щоб відновити гостроту, пише santeplus.

Як заточити ніж фольгою

Якщо у вас немає інструменту для заточування під рукою, знайте, що алюмінієва фольга – не єдина альтернатива для заточування лез ваших ножів. Ви можете дуже швидко та регулярно точити свої ножі – це дуже просто:

Відріжте кілька шматочків алюмінієвої фольги

Складіть їх кілька разів, щоб вийшло близько шести шарів або навіть більше.

Закріпіть шари алюмінію на столі за допомогою скотчу

Потім проведіть ножем по алюмінію вперед і назад по одному, а потім з іншого боку леза. Будьте обережні, щоб не зашкодити собі!

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