Як заточити ніж фольгою: простий і доступний спосіб заточування за лічені секунди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Трохи фольги поверне гостроту вашим кухонним ножам
Алюмінієва фольга — один із найкорисніших предметів у будинку. Він чудово підходить для зберігання залишків їжі, покриття продуктів у духовці і навіть може покращити сигнал домашнього WiFi. Але чи знали ви, що цей "блискучий папір" — це чудовий і швидкий спосіб ув’язнити будь-який ніж.
Якщо у вас тупі ножі і ви не знаєте, як їх точити, дійсно можна обійтися простим шматком алюмінію, щоб відновити гостроту, пише santeplus.
Як заточити ніж фольгою
Якщо у вас немає інструменту для заточування під рукою, знайте, що алюмінієва фольга – не єдина альтернатива для заточування лез ваших ножів. Ви можете дуже швидко та регулярно точити свої ножі – це дуже просто:
- Відріжте кілька шматочків алюмінієвої фольги
- Складіть їх кілька разів, щоб вийшло близько шести шарів або навіть більше.
- Закріпіть шари алюмінію на столі за допомогою скотчу
- Потім проведіть ножем по алюмінію вперед і назад по одному, а потім з іншого боку леза. Будьте обережні, щоб не зашкодити собі!
Раніше "Телеграф" писав про корисні застосування винної пробки на кухні. Ці поради стануть у пригоді господиням і навіть врятують від неприємних ситуацій.